Maltempo al Nord Italia: crolli e allagamenti in Settentrione

Maltempo al nord Italia nella prima settimana di agosto: crolli e allagamenti mettono paura.

Arriva il maltempo nel nord Italia con l’allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna e gialla in Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana. Nella zona di Asti si è abbattuto un violento temporale dove oltre agli allagamenti sono crollati alberi e c’è stato anche uno smottamento.

Domenica 2 agosto, in piena serata, nubifragio nella Bassa Novarese. Mentre a Chiavari, provincia di Genova, è crollato un muro di contenimento su una scogliera ferendo in modo non grave una persona.

Danni per maltempo al nord Italia

Un violento temporale si è abbattuto nella serata di domenica 2 agosto su Pavia e buona parte della provincia.

Alla pioggia si è aggiunto anche il vento che è soffiato con raffiche forti, che hanno causato la caduta di alcuni alberi e di numerosi rami. Imponenti rischi anche nella zona della Valtellina per le piogge intense.Preoccupa anche l’area di Bormio dove la situazione è stata tenuta sotto stretta sorveglianza per la presenza di alcuni dissesti che, venerdì 31 luglio, hanno spinto il sindaco di Valdidentro a emettere un’ordinanza di evacuazione per 43 persone, quasi tutti turisti.





Maltempo anche a Lecco dove un violento temporale si è abbattuto poco dopo le 21 di domenica 2 agosto sul territorio lombardo. I disagi maggiori, con l’intervento dei vigili del fuoco, si sono registrati tra Casargo e Premana, lunga la strada provinciale 67, dove ci sono stati degli smottamenti.

Blackout elettrici in Valsassina.