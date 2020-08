L'appello sui social dei familiari dopo la scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Joele in seguito a un incidente stradale.

Dopo un incidente stradale fanno perdere le proprie tracce: mamma e figlio sono scomparsi in Sicilia, precisamente nella provincia di Messina. E sono ore di angoscia per le sorti di Viviana Parisi, 43enne di Venetico, e del figlioletto Joele, di appena 4 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di lunedì 3 agosto.

Secondo quanto ricostruito dalle cronache locali, mamma e figlio hanno fatto perdere le proprie tracce dopo l’incidente stradale. La vettura a bordo della quale viaggiava la donna col bambino, una Opel “Corsa” di colore grigio, è stata ritrovata sul viadotto Pizzo Turda della A20, in territorio di Caronia, sulla carreggiata lato mare in direzione Palermo.

Viviana Parisi scomparsa con il figlio

Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento della Polizia stradale di Sant’Agata Militello: quando sono arrivati hanno trovato la vettura lievemente danneggiata, verosimilmente a causa di una collisione autonoma con le barriere laterali, ma comunque senza segni che potessero lasciar presagire un incidente di particolare gravità. Viviana Parisi ha lasciato in macchina la borsa con tutti i documenti e il cellulare.



Nella serata del 3 agosto l’allarme è stato lanciato dai familiari: il marito di Viviana Parisi ha denunciato la scomparsa della donna e del figlio non vedendoli ritornare in casa. Sui social è stata diffusa una foto della donna e del piccolo Joele lanciando un appello qualora qualcuno potesse fornire indicazioni utili sul ritrovamento. Probabilmente, spiegano gli inquirenti, la donna ha perso il senso dell’orientamento nelle campagne. Ma non si esclude anche la fuga volontaria.