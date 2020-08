Un 20enne italiano è stato accoltellato nel grossetano da un uomo poi datosi alla fuga. Tra le prove anche un filmato girato da alcuni ragazzini.

Attimi di paura a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, dove nella notte tra sabato e domenica un ragazzo italiano di 20 anni è stato accoltellato con un punteruolo nel corso di una violenta rissa scoppiata in un parco lungo via Pievaola.

Il giovane è stato successivamente ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia a causa delle ferite riportate, mentre al momento i Carabinieri della compagnia di Perugia sono sulle tracce dell’aggressore.





Ragazzo accoltellato a Grosseto

Secondo le poche informazioni trapelate lo scontro tra i due sarebbe avvenuto verso le quattro del mattino, con il ragazzo che è riuscito a schivare l’affondo diretto dell’aggressore venendo però ugualmente ferito al fianco destro con delle probabili lesioni al fegato.

Una lesione che ha in seguito richiesto l’intervento degli operatori sanitari a causa di un’emorragia che si era sviluppata nel frattempo. Il 20enne è infatti stato successivamente trasportato in ospedale dove si trova attualmente stabile ma sotto osservazione dopo che i medici hanno eseguito su di lui un delicato intervento chirurgico.

Contestualmente i Carabinieri della compagnia di Perugia stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda, anche facendo uso delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe inoltre emersa l’esistenza di un video realizzato da alcuni ragazzini li presenti che documenterebbe la rissa e il successivo accoltellamento. Alla fine del mese di maggio un’altra violenta rissa era scoppiata al’esterno di un bar di Castel del Piano, tanto che il questore Antonio Sbordone aveva chiuso l’attività per cinque giorni.