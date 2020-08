Dopo aver partecipato ad una festa a Porto Rotondo, 9 ragazzi di Roma sono risultati positivi al coronavirus: sono in corso tamponi a tappeto.

Nove ragazzi romani sono risultati positivi al coronavirus dopo aver partecipato ad una festa a Porto Rotondo (Olbia) il 9 agosto 2020. Cinque di loro hanno scoperto di aver contratto l’infezione una volta tornati nella Capitale mentre gli altri quattro stanno osservando l’isolamento in Sardegna: si teme un nuovo focolaio tra le due regioni.

Positivi dopo festa a Porto Rotondo

A far scattare l’indagine epidemiologica sono state due ragazze presenti alla festa che, una volta rientrate a Roma, hanno iniziato a manifestare i primi sintomi. Dato che prima di andare in Sardegna avevano trascorso un periodo ad Ibiza, saputo che un’amica che era con loro in Spagna era risultata positiva hanno deciso di fare il tampone.

Esito: positive anche loro. La Asl Roma 1 ha pertanto avvisato il Ministero della Salute e fatto scattare l’indagine epidemiologica: mentre è in corso il tracciamento dei contatti, le autorità sanitarie stanno facendo test a tappeto a tutti i romani che erano con loro alla festa.

Si tratta di una cinquantina di ragazzi, tutti di Roma Nord e con un’età compresa tra 20 e 30 anni.

Venti di loro sono già rientrati mentre quindici si trovano ancora sull’isola in attesa del tampone o per osservare l’isolamento se positivi. Gli altri dodici sono invece sparsi per altre località turistiche, da Forte dei Marmi a Sabaudia.

Cosa che rende ancora più complicato il tracciamento dei contatti, anche perché, ha spiegato un ragazzo, oltre alla festa del 9 agosto dove hanno preso parte 250 persone, la comitiva è stata anche in altri locali e ha partecipato a cene e feste private. L’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato ha infatti ammesso che “la storia della Costa Smeralda è complessa“.