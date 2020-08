Un uomo si è barricato in casa (una palazzina di 5 piani) a Ostia minacciando di farsi esplodere con una bombola di gas: evacuato l'edificio.

Allarme a Ostia, in piazza Gasparri, dove un uomo di 59 anni si è barricato in casa minacciando di far esplodere l’edificio, una palazzina di 5 piani, con una bombola di gas. Il palazzo è prontamente stato evacuato. Sul posto vi sono Carabinieri, Vigili del Fuoco e soccorritori.

Uomo barricato in casa a Ostia

“Faccio saltare in aria il palazzo. Ho delle bombole e faccio scoppiare tutto“. Così gridava l’uomo alle 7 di martedì 18 agosto 2020 dopo essersi barricato nel suo appartamento al quarto piano e aver minacciato anche di lanciarsi dal balcone. I residenti, spaventati per quello che sarebbe potuto accadere, hanno immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno ritenuto opportuno evacuare l’intero stabile.

Decine di famiglie si sono così riversate in strada, in cui si è radunata anche una folla di curiosi. I Carabinieri del Gruppo Ostia stanno cercando di mediare con l’uomo per convincerlo a desistere dal folle gesto. Per il momento rimangono ignote sia le sue generalità che le motivazioni che l’hanno spinto a chiudersi in casa e minacciare di far saltare il condominio.

Le uniche informazioni note sono il fatto che fosse già noto alle forze dell’ordine e che fosse in cura presso il Centro di igiene mentale.





Presenti poi sul luogo i Vigili del Fuoco che hanno allestito un materasso gonfiabile e posizionato l’autoscala pronti ad intervenire.

Vi è anche un’ambulanza nel caso di necessità di soccorsi.