Il meteo del weekend vede l'Italia divisa a metà: temporali e grandine al Centro - Nord, sole al Sud.

“L’estate sta finendo” diceva un celebre brano dei Righeira e purtroppo le previsioni meteo del prossimo weekend, quello del 29 e 30 agosto, non possono che dare ragione al gruppo celebre negli anni ’80. Un durissimo colpo alla bella stagione con temporali, grandine e nubifragi malgrado l’attuale periodo anticiclonico, maggiormente stabile e soleggiato.

Anche le temperature scenderanno su buona parte del Paese.

Meteo: nel weekend temporali e grandine

Nello specifico, nella giornata di sabato 29 agosto, saranno le regioni del Nord a dover fare i conti con un deciso peggioramento, peraltro già anticipato dai diversi fenomeni temporaleschi attesi per venerdì 28. Forti temporali colpiranno dapprima gran parte del settore alpino e prealpino, fino alle zone pianeggianti del Piemonte e a quelle settentrionali lombarde.

Possibili rovesci anche in Liguria e nubi sparse in tutto il Nord. Al Centro-Sud, invece, ancora tanto sole salvo per qualche nube sull’alto Tirreno, specie sulle coste toscane. Anche le temperature nel meridione rimarranno alte grazie ai venti di Scirocco.

Domenica, invece, peggioramento costante e generale in quasi tutte le regioni del Centro – Nord ad esclusione dell’Emilia Romagna parzialmente protetta dalla barriera appenninica. Al Nord forte instabilità su Alpi, Prealpi, basso Piemonte, settori settentrionali della Val Padana e su tutto il Triveneto. Su queste zone si manterrà elevato il rischio di temporali accompagnati da possibili nubifragi e pure qualche grandinata. Caleranno inoltre ulteriormente le temperature. Anche al Centro piogge e calo termico in Toscana, Marche meridionali, Umbria e Lazio con rischio di forti temporali anche a Roma.

Al Sud, invece, anche la giornata di domenica sarà soleggiata e con termiche ancora molto calde.