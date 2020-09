Possibili tracce di allergeni trovati all'interno di alcuni biscotti senza glutine. I lotti sono stati richiamati per precauzione dal commercio.

Trovate possibili tracce di allergeni all’interno di alcuni biscotti senza glutine. In particolare, alcuni prodotto dolciari della ditta milanese Giuliani sono stati ritirati dal commercio alimentare per via precauzionale.

Allergeni nei biscotti senza glutine

La notizie è stata resa nota dal sito del Ministero della salute nella sezione dedicata gli Avvisi di sicurezza.

“Giusto senza glutine Giuliani” è il nome dei biscotti prodotti per le persone intolleranti al glutine. I prodotti, allontanati dagli scaffali dei supermercati, pare che all’interno avessero tracce di soia non dichiarate in etichetta. Nel dettaglio, i due lotti tolti dal commercio sono quelli dei biscotti “Cookie avena cocco arancia” e “Cookie avena mirtillo cioccolato“, entrambi formulati per soggetti intolleranti al glutine.

I biscotti ritirati dagli scaffali

Le varie confezioni della ditta Giuliani sono state prontamente richiamate dagli scaffali dei negozi di alimentari per scopo precauzionale. Se qualcuno li avesse acquistati prima dell’arrivo del richiamo, dovrà prestate attenzione ai seguenti codici.



Per i “Cookie avena cocco arancia” con scadenza al 23 aprile 2021. Codice paraf. OEMF 980513182 – Codice EAN 8032758705212 – Codice Giuliani F75AD900, e quelli con stessa scadenza ma con Codice paraf. OEMF 980513182 Codice EAN 8032758705212 Codice Giuliani F75AD900.

I “Cookie avena mirtillo cioccolato” con scadenza fissata al 3 maggio 2021. Codice paraf. OEMF 980513295 Codice EAN 8032758705229 Codice Giuliani F75AD905.

Una simile situazione era accaduta all’inizio dell’estate 2020, quando al centro delle inchieste era finito un lotto di pesce contaminato e ritirato immediatamente dal mercato.