Un enorme incendio è divampato nell'area che costeggia la provinciale Andria-Barletta: ad andare a fuoco è stato un capannone.

Paura tra Andria e Barletta, dove un capannone con materiale plastico è andato a fuoco: i soccorritori sono al lavoro per spegnere l’incendio, a seguito del quale una colonna di fumo ha invaso la zona circostante.

Incendio tra Andria e Barletta

A testimoniare l’accaduto sono stati diversi video comparsi sui social network e ripresi dalla strada provinciale. Le registrazioni mostrano le alte fiamme divampare per poi lasciare spazio ad un fumo denso e alto che incombe sulle città circostanti. Per questo le autorità, prime fra tutti il sindaco ma anche il comando della Polizia municipale, hanno intimato i residenti di chiudere le finestre.

A bruciare sarebbe infatti stato un deposito di rifiuti plastici, motivo per cui si teme che nell’aria si possano diffondere materiali tossici e dannosi per l’uomo.

Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine e diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Barletta, Bari, Molfetta e Corato, ancora al lavoro per spegnere il rogo. Le fiamme, molto alte e visibili nettamente dalla strada statale 170, hanno creato difficoltà anche alla viabilità dei mezzi di soccorso.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e transennarla. Presenti sul luogo dell’incendio anche una equipe sanitaria del 118 oltre ad una seconda ambulanza giunta dalla Misericordia di Andria.

Questa ha messo a disposizione anche una unità tecnica di soccorso. Per il momento non si registra alcun ferito, anche se i titolari dell’azienda che possiede il capannone sono monitorati dai sanitari per uno stato d’ansia.