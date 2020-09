Muore a soli 37 anni in un incidente d'auto schiantandosi contro un albero. Lo schianto probabilmente dovuto a un colpo di sonno

Un tragico incidente, sopratutto per la giovane età della vittima: a Portogruaro è morto un 37enne schiantandosi contro un albero. Ancora da chiarire le cause dello scontro, probabilmente causato da un colpo di sonno.

Incidente auto, muore 37enne

Un colpo di sonno alla guida, tante volte, è fatale.

Potrebbe essere anche questo il caso di Filippo Signorin, di 37 anni. L’uomo, infatti, è morto in un incidente d’auto avvenuto nelle prime ore del 21 settembre. La prima richiesta d’aiuto arriva al 118 quando sono le 3.10 del mattino, da un automobilista che ha visto l’auto distrutta contro un albero. Inutile, però, la corsa dei sanitari sul posto: Filippo era già morto a causa dell’impatto.

Intanto ai carabinieri della Compagnia di Portogruaro spetta il compito di ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Era notte fonda, quando Filippo Signorin era alla guida della sua auto, una Volkswagen Polo. D’un tratto, forse per un colpo di sonno, l’auto esce dalla carreggiata e finisce la sua corsa schiantandosi contro un platano. L’incidente è avvenuto a Viola, poco distante dalla zona abitata di Lugugnana di Portogruaro.

Filippo, di 37 anni, è morto nell’impatto contro l’albero. Stava percorrendo la Jesolana, in direzione di Sindacale, per tornare a casa. Sul posto, sanitari e vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.