Nel comune di Salerno una sposa, vestita con l'abito bianco, è andata a votare per le elezioni regionali lasciando di stucco il seggio.

La voglia di votare per le elezioni non ha fermato la donna che, con indosso il vestito da sposa, dopo aver pronunciato il fatidico “Sì, lo voglio” all’altare, ha deciso si andare a manifestare il proprio diritto al voto.

Al seggio, infatti, si è presentata vestita con l’abito bianco e ha destato molto stupore e ilarità tra i presenti.

Va alle elezioni con il vestito da sposa

Una scelta che desta stupore ma che apre all’importanza che ancora, per fortuna, ha il diritto/dovere al voto per molti cittadini italiani. La sposa e il neo marito, dopo la celebrazione del proprio matrimonio, non hanno rinunciato ad andare a votare.

La coppia ha quindi voluto scegliere tra il SI e il NO al referendum e dare la propria preferenza sulla nuova formazione regionale della Campania.

Entrambi sono entrati al seggio vestiti da sposi, ma ciò che ha destato più stupore è stato l’abito lungo e bianco della sposa. Mariagrazia Pinto e Giuseppe Gallo, il nome dei novelli sposi, dopo aver celebrato le nozze all’interno della chiesa di San Rocco, a Salerno, sono andati a votare per il rinnovo della giunta regionale campana.

Sono entrati mano nella mano all’interno del seggio elettorale, con mascherina e distanza di sicurezza. Marito e moglie hanno manifestato, nel segreto dell’urna, la loro preferenze per il referendum costituzionale e per il presidente della Regione Campania.

La famiglia Gallo ha quindi deciso di lasciare momentaneamente gli invitati in chiesa e di recarsi a votare per poi continuare con serenità la festa del loro matrimonio.