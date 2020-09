All'uscita della Galleria Carso il Bmw urta contro il guardrail, coinvolgendo nell'incidente altre tre vetture. Non si rilevano feriti.

Si è verificato un incidente all’uscita della Galleria Carso, in direzione Venezia: una Bmw si è schiantata contro il guardrail, coinvolgendo altre tre auto. Per fortuna i passeggeri e i conducenti sono usciti illesi dalle vetture. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il 118 e l’Anas che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada per la pulizia.

Galleria Carso, incidente senza feriti

Nella mattinata di mercoledì 23 settembre, intorno alle 7, si è verificato un incidente all’uscita della Galleria Carso, direzione Venezia. Una Bmw avrebbe urtato contro un guardrail, ma nello schianto avrebbe coinvolto altre tre automobili che viaggiavano sullo stesso tratto di strada.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, gli operatori dell’Anas, carabinieri e un’automedica del 118 per soccorrere i feriti.

Per fortuna però i conducenti delle tre vetture i i rispettivi passeggeri sono usciti incolumi dallo schianto, rilevando solo qualche contusione.

I Vigili del fuoco hano dovuto utilizzare un divaricatore per estrarre una persona rimasta incastrata nella vettura, ma anch’essa non ha rilevato ferite. In seguito i carabinieri hanno chiuso il tratto di strada, per permettere la pulizia al personale Anas.

Il precedente

Nella giornata del 18 novembre 2018 sempre all’uscita della Galleria Carso un veicolo aveva urtato un ostacolo fisso presente all’interno, ribaltandosi.

Il conducente fu subito trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118, ma anche in quel caso le sue condizioni non apparvero gravi.

Sul posto intervenirono gli operatori dell’Anas che chiusero il tratto di strada al traffico per circa un’ora.