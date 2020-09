In un Istituto Musicale di Modica una studentessa è stata ferita alla testa da una finestra crollatale addosso.

Incidente a scuola in provincia di Ragusa: una finestra crolla addosso a una studentessa ferendola alla testa. Fortunatamente, le condizioni della ragazza non sono gravi, ma le lezioni sono state sospese cedendo il testimone alla didattica online. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento.

Finestra crolla su studentessa

L’incidente è accaduto all’Istituto Musicale “Giovanni Verga” di Corso Umberto (ex Magistrale) di Modica. Dopo essere stata ferita, la studentessa è stata trasportata con l’autoambulanza del 118 all’Ospedale Maggiore, ma per fortuna ha riportato solo un lieve trauma cranico. In seguito all’accaduto le lezioni al primo piano dell’immobile sono state sospese e gli studenti continueranno con la didattica a distanza, a poco più di una settimana dalla ripresa dopo il lungo stop dovuto al lockdown per l’emergenza Coronavirus.

I controlli dei tecnici

I tecnici dell’ex provincia di Ragusa stanno controllando tutti gli infissi della scuola per evitare il ripetersi di fatti del genere. L’edificio, infatti, è proprio di proprietà dell’ex provincia regionale di Ragusa che dovrà intervenire per metterlo in sicurezza. Episodi simili si sono verificati anche in precedenza. Lo scorso anno, ad esempio, a Genova grande paura c’è stata alla scuola media Rizzo Alessi del quartiere Pegli, in piazza Bonavino, dove quattro studenti di 13 anni sono rimasti feriti dopo che una finestra è letteralmente caduta in classe.

Fortunatamente nessuno di loro era in gravi condizioni, ma sono stati trasferiti per precauzione all’ospedale Gaslini in codice verde. La finestra, che era aperta, si sarebbe staccata uscendo dalle mappe. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Sestri Ponente e il dirigente scolastico è stato sentito dagli agenti che stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto.