Tragedia sulla strada: un bambino di 10 anni è morto in un incidente avvenuto sulla ex strada statale 42.

Un bambino di 10 anni è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto a Treviglio, in provincia di Bergamo. La dinamica dell’incidente è purtroppo chiarissima: due auto si sono scontrate frontalmente mentre attraversavano l’ex strada statale 42 al confine con il comune di Arcene.

L’impatto è stato purtroppo terribile e il bambino, che era seduto sul sedile anteriore vicino alla mamma, è morto sul colpo.

Incidente Treviglio: muore un bimbo

Sul luogo dell’impatto sono state inviate immediatamente e d’urgenza due ambulanze, un’automedica e un mezzo dell’elisoccorso. A riportalo Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza). Per il bambino però purtroppo non è stato possibile fare nulla se non constatarne la morte: il piccolo infatti è morto nel momento stesso dell’impatto.

Ricoverate in ospedale invece le altre due protagonista dell’incidente: la madre del bimbo e un’altra donna di 50 anni. La mamma è attualmente ricoverata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La signora alla guida dell’altro mezzo è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Treviglio.

I carabinieri stanno indagando

Al momento i carabinieri sono al lavoro per verificare eventuali colpe in questo drammatico incidente.

Non è la prima volta infatti che su quella strada avvengono episodi analoghi. Durante l’estate del 2020 infatti ci sono stati ben 3 incidenti simili: fortunatamente nessuno di questi ha provocato la morte di bambini o di altre persone generali.