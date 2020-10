Confessa l’omicidio della madre dopo 3 anni: l’aveva soffocata nel sonno

Un uomo confessa l'omicidio della madre dopo tre anni: è successo ad Asti mentre era interrogato per un altro reato.

Finito sotto accusa per atti vandalici, confessa anche l’omicidio della madre avvenuto tre anni prima: è successo ad Asti, dove un uomo di 50 anni convocato dai Carabinieri con l’accusa di aver vandalizzato un’auto si trova ora agli arresti domiciliari.

Confessa l’omicidio della madre dopo 3 anni

La vicenda ha avuto luogo a Piovà Massaia, comune in provincia di Asti. Una ragazza aveva denunciato di essersi trovata l’auto vandalizzata mentre era nei pressi di un distributore di benzina. Le telecamere di videosorveglianza avevano permesso di risalire all’autore del gesto, convocato in caserma a Cocconato per fornire la sua versione e accertare la dinamica dei fatti.

Durante l’interrogatorio però l’uomo ha anche confessato ai militari di aver ucciso la madre tre anni addietro.

Una donna il cui decesso fu archiviato come naturale e che invece, secondo il suo racconto, fu provocata dal soffocamento. Si tratta di una signora di 90 anni di cui si prendeva cura il figlio e che negli ultimi tempi, prima della morte, aveva dovuto sottoporsi a cinque operazioni a seguito del peggioramento del suo stato di salute.

Stando a quanto raccontato dal 50enne, una notte in cui era apparsa molto sofferente lui l’avrebbe soffocata con un cuscino non prima di averle somministrato dei farmaci per non vederla soffrire.

Avrebbe anche cercato di confessare l’omicidio più di una volta, senza però mai riuscirci. Per verificare la veridicità delle sue affermazioni la Procura di Asti ha disposto la riesumazione del corpo della donna allo scopo di effettuare accertamenti affidati al medico legale Giancarlo Di Vella. Intanto l’uomo è finito agli arresti domiciliari e ha nominato come suo difensore l’avvocato Marco Dapino.