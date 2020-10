Contagiati Ermellino e Lupi: “La Camera dei Deputati è un focolaio”

Nuovi contagi alla Camera. Positivi Lupi ed Ermellino, che dichiara: "Da marzo chiediamo interventi per svolgere il nostro lavoro in sicurezza".

Anche tra i politici aumentano i casi di coronavirus: dopo Mariastella Gelmini, risultata positiva al Covid-19, anche Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera, ha scopeto di essere stato contagiato. Il coronavirus ha colpito anche Francesco Lollobrigida, esponente di Fratelli d’Italia: tra i membri della Camera dei Deputati sono risultati positivi anche Alessandra Ermellino e Maurizio Lupi del gruppo Misto.

Coronavirus, positivi Ermellino e Lupi

Alessandra Ermellino ha fatto sapere tramite i suoi social di essere risultata positiva al Covid-19. Sul suo profilo Facebook, infatti, l’esponente del gruppo Misto ha scritto: “Con la Camera dei Deputati ridotta a un focolaio sarebbe stata solo una questione di tempo prima che anche io risultassi positiva così come il tampone ha certificato”.

Quindi ha sottolineato: “Da marzo chiediamo interventi per svolgere il nostro lavoro in sicurezza. E invece siamo qui a fare la conta dei superstiti“. Poi ha cercato di sdrammatizzare, affermando: “Prendiamola con filosofia… Per il momento”.

Contagiato Maurizio Lupi

Anche il capogruppo di una componente del Misto a Montecitorio, Maurizio Lupi, è risultato positivo al Covid-19, il quale ha fatto sapere: “Sto bene, al momento non ho nulla, non ho nessun sintomo.

Ora sono in quarantena e francamente me lo sarei evitato“.

Diversi parlamentari intanto chiedono il voto a distanza. A tal proposito Lupi ha commentato: “Il Parlamento non è un votificio. Il voto arriva alla fine di un processo democratico. Il Parlamento è il luogo in cui ci si confronta. Il voto a distanza snatura esattamente questo e comprime anche le prerogative dell’opposizione“.

Finora le assenze per Covid non hanno provocato emergenze, ma non sono mancate le preoccupazioni quando si è affrontato il voto sullo scostamento di bilancio, che richiedeva la maggioranza assoluta.

La Camera intanto ha aperto un apposito canale istituzionale. “La prossima settimana la Giunta del regolamento discuterà di come la Camera deve lavorare in emergenza, a partire dal tema del voto a distanza”, ha fatto sapere Roberto Fico.