Coronavirus, il bilancio in Campania: 2.280 nuovi casi in 24 ore

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha diffuso in anteprima il nuovo dato sui contagi da coronavirus nella regione, ribadendo la volontà di varare nuove restrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia: “2280 contagi nella giornata di oggi, contagi in crescita come il tasso di positività.

In Campania 9 morti ogni 100.000 abitanti, in Lombardia 169. Difenderemo con i denti questo “miracolo” prendendo decisioni oggi e con comportamenti di ognuno di noi”.