Il 43enne ha ucciso il marito con 30 coltellate, per poi confessare l'omicidio.

Luca Meloni, uomo di 43 anni originario di Cagliari, ha ucciso il marito, Fabio Spiga, con 30 coltellate. I due erano sposati civilmente dal 2017. Un omicidio avvenuto durante la serata di lunedì 26 ottobre a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove la coppia viveva.

Uomo uccide il marito

Sono state trenta le coltellate che Fabio Spiga ha ricevuto in tutto il corpo, inferte con un coltello da cucina. Il fatto è accaduto nell’abitazione della coppia, al primo piano di via Caccia 104. La polizia ha scoperto il delitto solo due giorni dopo, quando lo stesso Luca Meloni ha chiamato gli agenti per confessare il crimine.

“Venite, ho ucciso mio marito” ha raccontato il 43enne agli agenti del 112. Dopo un lunghissimo interrogatorio, Meloni è stato immediatamente arrestato e al momento si trova nel carcere di Vercelli.

Secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, Luca Meloni era uscito di casa dopo un forte litigio, in modo da distrarsi e calmarsi. Era andato in un bar e aveva incontrato alcuni amici. Quando è tornato a casa, intorno alle 22, la discussione con il marito è ricominciata da dove era stata lasciata, con accuse e insulti, fino a quanto il 43enne ha preso un coltello da cucina e ha ucciso Fabio Spiga con 30 coltellate.

Dopo l’omicidio, Meloni ha nuovamente incontrato gli amici e ha trascorso la notte a casa di uno di questi. Il giorno dopo ha fatto avanti e indietro a casa sua, fino alla mattina del 28 ottobre, quando ha deciso di confessare. Gli agenti, quando sono arrivati sul posto, lo hanno trovato in forte stato di agitazione, mentre il cadavere del marito era ancora in una pozza di sangue in camera da letto.