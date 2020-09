Il 29enne ha ucciso sua moglie con un colpo di pistola, per poi suicidarsi.

A Lima, in Ohio, Stati Uniti, un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di pistola e poi si è suicidato. Zachary Starr, 29 anni, ha sparato alla moglie 27enne, Mikki, madre dei suoi due figli, e poi si è tolto la vita.

Il fatto è accaduto mercoledì 16 Settembre, nella casa dove viveva la famiglia. I parenti si sono allarmati dopo aver letto alcuni messaggi pubblicati dall’uomo sui social network e hanno avvertito le forze dell’ordine. Quando sono arrivati nell’appartamento non c’era più nulla da fare.

“Abbiamo ricevuto informazioni da membri della famiglia che c’erano alcuni messaggi sui social che ci hanno indicato che quello che probabilmente stiamo osservando in questo momento è un caso di omicidio-suicidio” ha detto Jason Garlock, sergente investigativo che sta indagando sul caso.

Mikki era una giovane madre di 27 anni, tecnico di endoscopia al Mercy Health-St. Rita’s Medical Center, dove lavorava dall’agosto 2019. Aveva conosciuto Zachary nel 2012 e nel giugno 2017 i due si erano sposati. Nel luglio 2013 è nato Ryker, mentre a marzo 2019 è nata Ryah.

Al momento non è chiaro dove fossero i bambini quando si è consumata la tragedia. “Ho il cuore spezzato, Mikki è morta e chiedo a tutti di mantenere la nostra famiglia nelle proprie preghiere” ha scritto Tracey Anne Davis, cugina della donna, su Facebook.

Le indagini continuano per capire la dinamica della tragedia. I corpi dei due coniugi sono stati trasportati nell’ufficio del medico legale della contea di Lucas per l’autopsia. L’omicidio di Mikki è il settimo causato da accoltellamento o sparatoria a Lima durante il 2020. Un numero molto alto, se si pensa che nel 2019 sono stati in tutto dieci.