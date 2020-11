Pescara, grave incidente stradale: Lorenzo muore a 22 anni

Incidente d’auto a Città Sant’Angelo: la vittima dello scontro è Lorenzo Erasmo, un ragazzo di 22 anni che si stava recando a lavoro.

L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 6 novembre a Città Sant’Angelo, comune in provincia di Pescara, in Abruzzo. Nello scontro, ha perso la vita Lorenzo Erasmo: un giovane di ventidue anni che si trovava alla guida della propria vettura.

Il ragazzo aveva lasciato la propria abitazione da pochi minuti e si stata dirigendo in fabbrica per iniziare il suo turno di lavoro.

Incidente d’auto: lo scontro

La vicenda si è consumata verso le ore 14:00 di venerdì, in prossimità dell’incrocio situato in via Lungofino, presso la contrada Sant’Agnese. Lo scontro ha coinvolto l’auto guidata dal ventiduenne, una vecchia Fiat 600, e un furgone di un corriere espresso.

La parte anteriore della Fiat è stata completamente distrutta a seguito dello schianto di inaudita brutalità che l’ha travolta. Una simile violenza d’urto ha probabilmente causato la morte del giovane sul colpo. Infatti, si sono rivelati del tutto vani i numerosi tentativi di rianimazione effettuati dal personale impiegato presso il 118, giunto sul luogo in seguito a una chiamata d’emergenza. Il conducente del furgone, invece, risulta ferito ma ha riportato danni di lieve entità: in seguito all’incidente, è stato soccorso e trasferito presso la struttura ospedaliera più vicina.

Le cause dello schianto

Per stabilire la precisa dinamica che ha causato il tragico evento, si sono recati sul posto un gruppo di agenti di polizia locale della Città di Sant’Angelo, carabinieri e vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno proceduto a effettuare tutti i rilievi necessari e utili a ricostruire l’accaduto. Per permettere l’intervento degli addetti al soccorso sanitario, l’effettuazione dei numerosi rilievi e la rimozione dei veicoli danneggiati dallo schianto, la strada è stata chiusa al pubblico e al traffico per svariate ore.