Il Ministero dei Trasporti e da Anci hanno diffuso tutte le regole per girare in città col monopattino, in sicurezza e senza incorrere in sanzioni.

Casco per i minori e limite della velocità. Sono alcune delle linee guida quelle definite dal Ministero dei Trasporti e da Anci al fine di proporre un regolamento sulla circolazione del monopattino nelle città.

Le regole per girare in città col monopattino

Divieto di superare il limite di 25 chilometri orari e obbligo di casco per i minori. Vietato inoltre circolare sui marciapiedi e parcheggiare al di fuori degli spazi predisposti. Divieto inoltre di circolare 6 chilometri orari all’interno delle aree pedonali. Il monopattino viene così equiparato alla bicicletta.

Il dicastero al comando di Paola De Micheli ha finalmente ascoltato le numerose richieste ricevute in merito alla circolazione dei monopattini, mezzi, che alla luce delle nuove linee guida, non potranno superare i 25 chilometri all’ora su strada né i 6 chilometri orari nelle zone pedonali o scolastiche.

Consentito invece l’andare contromano solo se presente la segnaletica che consente tale manovra.

Il focus è stato posto sui minori che devono rispettare l’obbligo di uso del casco di sicurezza come hanno specificato Anci e il Ministero dei Trasporti. Divieto di salire in due sul mezzo, di circolare sui marciapiedi e di circolare laddove sia vigente il divieto di transito per le biciclette.