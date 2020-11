Offre da mangiare ai migranti, il bellissimo gesto si una salumiera di Nerano.

Una salumiera di Nerano di Massa Lubrense, Costiera Sorrentina, si è resa protagonista di un gesto di un grande umanità e solidarietà. Rosa Esposito, questo il nome della donna, ha infatti offerto da mangiare ad un gruppo di migranti sbarcati nella baia sorrentina nel tardo pomeriggio del 17 novembre.

Per lei sarebbe stato un gesto automatico, dato che le persone che ha visto sbarcare le sono parse fin da subito in difficoltà. Si trattava di 14 uomini e 2 donne, di nazionalità afghana e irachena, giunti sulla Costiera Sorrentina con due barche a vela in condizioni ancora tutte da accertare.

Salumiera offre da mangiare ai migranti

Dal suo negozio, Olga’s alimentari, sito nella piazzetta di Nerano, la signora Rosa ha preso quanto necessario per aiutare quelle persone. A raccontarlo è stato lei stessa in un’intervista rilasciata a Fanpage:”Ero a casa, ho saputo che questi ragazzi erano arrivati non si sa bene come, nella baia di Ieranto. Noi siamo nella parte di sopra – ha precisato la donna – sono arrivate le forze dell’ordine, abbiamo visto questi ragazzi seduti sul muretto.

A me pare normale, ma chi nega l’acqua e il cibo? Sono esseri umani e io sono un essere umano. Il Comune si è comportato bene, ha subito organizzato l’accoglienza, così come le forze dell’ordine”.

Il racconto della signora Rosa si arricchisce poi di ulteriori particolari. I ragazzi “erano silenziosi, non hanno parlato. Gli ho portato quello che potevano mangiare e quello che avevo a disposizione: da bere, biscotti, brioscine.

Hanno mangiato in fretta, avevano molta fame ed erano stanchi“. E a chi pensa che il suo gesto possa avere avuto secondi fini, magari a scopo pubblicitario, la salumiera risponde con grande naturalezza: “Che vi devo dire, è stato un fatto così. È semplicemente che l’umanità ci deve essere – conclude – Niente di straordinario”.