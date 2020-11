Il possibile nuovo commissario in Calabria potrebbe essere Federico D'Andrea ex ufficiale della Finanza e ora manager.

Dopo la grottesca vicenda della nomina del nuovo commissario in Calabria, circola un nome che forse potrebbe mettere d’accordo un po’ tutti.

Chi sarà il nuovo commissario della Calabria?

Dopo i tre nomi “bruciati” per il delicato ruolo che dovrebbe guidare la Sanità in Calabria – l’ultimo in ordine di tempo quello di Eugenio Gaudio che ha rinunciato all’incarico per motivi familiari – dai rumors che provengono dai corridoi della politica, un nome che circola e potrebbe mettere d’accordo un po’ tutti sarebbe quello di Federico Maurizio D’Andrea.

Sembra che nessuno lo abbia ancora ufficialmente contattato ma il suo nome circola insistentemente e sembra quello in pole per il ruolo di Commissario alla Sanità in Calabria.

Così, dopo quello di Gino Strada che si occuperà degli ospedali da campo e dei Covid Hotel in Calabria, un altro nome potrebbe convincere le varie componenti politiche del governo.

Chi è il Federico Maurizio D’Andrea

Il curriculum di Federico Maurizio D’Andrea è infatti di tutto rispetto.

E lo si può, per così dire, suddividere in due parti importanti. La prima, una carriera trentennale nella Guardia di Finanza e una seconda, ancora in corso, di apprezzato manager per importanti società.

Nato in provincia di Cosenza 61 anni fa, l’ex investigatore della Guardia di Finanza è milanese d’adozione. Tra l’altro il Sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha scelto come componente della commissione per la Trasparenza del Comune.

Nel suo passato nelle Fiamme Gialle spicca il suo ruolo in prima linea tra gli investigatori nell’ambito dell’inchiesta Mani pulite degli anni Novanta.