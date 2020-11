Il gesto dei Carabinieri che ha fatto il giro dell’Italia. Un’anziana con problemi di deambulazione è stata accompagnata in Posta con la Volante.

Un’anziana signora con problemi di deambulazione doveva ritirare la pensione alle poste, ma non aveva nessuno che potesse aiutarla. Ha pensato così di chiedere ai carabinieri di darle una mano. Nel giro di pochi minuti sono dunque arrivate alla casa della donna le forze dell’ordine dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che l’hanno aiutata a raggiungere il più vicino ufficio postale per ritirare la pensione.

Una grandissima riconoscenza quella della donna che li ha salutati sorridendo e dicendo che li avrebbe chiamati anche per prendere la tredicesima. Storie come quelle di Giovanna l’anziana signora di 85 anni accadono tutti i giorni e anzi possiamo dire che persone come Giovanna con l’avanzare dei contagi da Coronavirus corrono il rischio di essere lasciati a se stessi.

Milano, pensionata aiutata dai carabinieri

Una storia a lieto fine proprio come il più bello dei film.

Un’anziana di 85 anni con problemi di deambulazione ha avuto la necessità di ritirare la pensione. Il tragitto infatti da casa fino alla posta può essere non poco complicato per una signora di 85 anni. Proprio per questo motivo la pensionata ha pensato bene di chiamare il numero 112 al fine di chiedere ai carabinieri di aiutarla a prendere la pensione.

Inutile dire che questa azione dei carabinieri ha rasserenato l’anziana tanto che avrebbe salutato le forze dell’ordine con riconoscenza.

“Vi richiamerò anche per ritirare la tredicesima”, avrebbe detto l’anziana signora agli agenti nel momento dei saluti finali. Ad ogni modo è auspicabile che la pensionata di 85 anni trovi un giorno un valido supporto che possa seguirla nella piccole e grandi incombenze quotidiane.