Rapporto intimo nell'auto di servizio, coppia di vigili di Roma finisce nei guai: avevano la radio accesa.

Una coppia di vigili urbani di Roma avuto un rapporto intimo nell’auto di servizio durante il turno, ma nella foga del momento di passione ha dimenticato di spegnere la radio permettendo dunque alla centrale e a tutti i colleghi di ascoltare.

Il file audio degli amanti, lei sulla quarantina e lui un po’ più grande, è finito sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale della Capitale, Stefano Napoli, che ha denunciato la vicenda con un esposto.

Roma, vigili hanno rapporto intimo

Stando a quanto riferito dal quotidiano Leggo, i due agenti sarebbero in forze al XV gruppo, zona Cassia, Roma, e la sera dei fatti erano assegnati al pattugliamento notturno del campo rom in via di Tor di Quinto.

Non di certo un luogo romantico, ma il lungo turno notturno, la città vuota per il coprifuoco e la bellezza della Capitale di notte ha probabilmente acceso tra di loro la passione, spingendoli ad avere un rapporto intimo in barba ad ogni tipo di protocollo e regolamento dell’arma. Come detto, avevano la radio accesa e il loro gesto sta avendo delle conseguenze.

La vicenda ha inevitabilmente fatto il giro della città in poche ore e messo in grande imbarazzo il corpo dei vigili di Roma Capitale e non solo.

L’esposto al comando è stato per ora l’unica conseguenza al rapporto intimo della coppia nella macchina di servizio, ma non è da escludere che nelle prossime ore possano essere presi ulteriori provvedimenti punitivi nei confronti dei due vigili.