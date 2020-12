Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha annunciato che verso la fine della settimana la Campania potrebbe diventare zona gialla.

Lo ha annunciato il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7. La Campania già verso la fine della settimana potrebbe diventare zona gialla. Nel corso dell’Intervista ha tuttavia posto l’accento sul fatto che a fronte di un miglioramento della pressione ospedaliera ci sono ancora troppi morti per Covid in a Napoli molti dei quali in casa.

Il sindaco De Magistris ha sottolineato inoltre che i dati forniti sui posti in terapia intensiva potrebbero dire poco o niente: “Sono 656 posti letto attivabili che non vuol dire nulla o poco perché i posti letto sono lì ma in alcuni casi manca il personale o la strumentazione”.

De Magistris, Campania zona gialla

Verso la fine della settimana la Campania potrebbe avviarsi in zona gialla. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Campania Luigi De Magistris nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7.

“Ho l’impressione che l’intenzione sia di andare verso la fine di questa settimana nella direzione di una zona gialla nel Paese. Questa mi sembra la tendenza che naturalmente deve essere confermata da dati di questa settimana”.

Il primo cittadino di Napoli sui morti che si sarebbero verificati nella città di Napoli ha dichiarato: “La situazione degli ospedali è migliorata negli ultimi giorni perché c’è meno pressione anche in virtù della zona rossa che è stata nella gran parte rispettata ma mi preoccupa il numero dei morti che è altissimo nella nostra città e molti stanno morendo in casa”.