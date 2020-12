Bassetti ritiene molto probabile l'ipotesi di una terza ondata: l'esperto si è appellato alla responsabilità dei comportamenti durante le feste.

Come per diversi esperti, anche secondo il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti è molto probabile che dopo le feste ci sia una terza ondata di contagi da coronavirus. Di qui l’invito a prestare attenzione ai propri comportamenti durante il Natale.

Bassetti sulla terza ondata

“Meglio ci comporteremo già da ora e non solo nelle festività, minori saranno i contagi e i problemi ospedalieri post-natalizi“, ha affermato l’esperto tramite un post su Facebook. Attualmente, ha spiegato, la situazione epidemiologica sta migliorando e negli ospedali, compreso il suo, i quadri clinici dei pazienti contagiati sono migliori rispetto a quelli di due o re settimane fa.

In molte regioni i passi avanti continuano e “sono orgoglioso che la mia Liguria sia una di quelle che ha lavorato meglio negli ultimi due mesi“.

Nonostante ciò l’appello rimane quello alla prudenza e alla responsabilità dei comportamenti personali in occasione delle feste, perché da gennaio si dovrà fare il conto anche con l’ondata influenzale oltre che con una molto probabile di nuovi contagi.

Bassetti è anche intervenuto sul Recovery Plan in riferimento alla bozza di distribuzione dei fondi. Questa prevede che alla sanità vada il 4,6% dei miliardi previsti, vale a dire circa 9 miliardi.

Questo il suo commento: “La sanità va completamente ripensata, i dati ci dicono che abbiamo retto ma peggio di altri paesi“. Da una parte infatti la componente sanitaria si è impegnata molto e ha retto, dall’altra rimane il bisogno di più risorse. “Mi aspettavo 100 miliardi e invece non c’è stato quasi nulla. Servono più medici e infermieri, più investimenti in ricerca, in assistenza“, ha concluso.