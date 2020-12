Per consentire ai fedeli di tornare a casa prima che scatti il coprifuoco, Papa Francesco ha deciso di anticipare la messa di Natale alle 19:30.

Al fine di consentire ai fedeli di tornare a casa prima che scatti il coprifuoco delle 22, Papa Francesco ha deciso in via eccezionale di anticipare la tradizionale messa di Natale alle 19:30, anche se in passato già capito che su disposizione del pontefice di turno la messa venisse fissa prima della mezzanotte.

Si tratta di un’indiscrezione trapelata da fonti vaticane, che tuttavia dovrebbe essere confermata a breve della autorità della Santa Sede.

La consueta messa di Natale, nota anche come messa di mezzanotte proprio perché celebrata a cavallo tra il 24 e il 25 dicembre, vedrà inoltre per quest’anno la partecipazione di pochissime persone in piazza San Pietro, per poter permettere un maggiore distanziamento sociale nel rispetto delle norme anti contagio.

Il rito sarà tuttavia trasmesso in diretta streaming, di modo che possa essere vista dalla comunità cattolica in tutto il mondo. Modifiche anche per la messa del 31 dicembre nella basilica di San Pietro, che per l’occasione verrà celebrata a porte chiuse.

Non è la prima volta che Papa Francesco lancia richiami diretti al rispetto delle regole.

Già durante le celebrazioni per il giorno dell’Immacolata aveva annunciato ai fedeli che non si sarebbe recato in Piazza di Spagna nel pomeriggio, al fine di evitare la formazione di pericolosi assembramenti. Con l’anticipazione della messa di Natale alle 19:30, il pontefice ha molto probabilmente voluto placare le numerose polemiche sollevatesi negli ultimi giorni nel mondo cattolico, e inaspritesi soprattutto dopo le dichiarazioni del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sul far nascere Gesù Bambino due ore prima.