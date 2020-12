Un altro medico è morto a causa della pandemia da Covid 19, facendo salire il tragico bilancio a quota 251.

Salgono a 251 i medici morti a causa del Covid 19, l’ultima vittima risponde al nome di Flavio Bison, 62 anni e originario di Legnano, comune in provincia di Milano. Viveva e lavorava ad Arconate dove era molto apprezzato come medico di base.

Lascia la moglie Ornella e i loro due figli: Giulia e Daniele.

Covid, a Legnano muore un altro medico: è 251esimo

Il medico era risultato positivo al Covid a inizio novembre. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Magno, sabato 12 dicembre. La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri ha deciso di rendergli omaggio: “Il mio insostituibile, indimenticabile, premuroso medico, il mio Doc, è deceduto oggi per Covid.

Un medico che era davvero ‘uno di famiglia’, per le generazioni di persone che ha curato. Chi non ha avuto l’onore di conoscerlo non può nemmeno immaginare la sua grandezza”.

Il Comune di Arconate ha deciso di proclamare il lutto cittadino. “Per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per la scomparsa del dott. Flavio Bison, storico medico di base, l’Amministrazione comunale ha ordinato la proclamazione del lutto cittadino domani, sabato 12 dicembre 2020, giorno in cui si svolgeranno le esequie – si legge sulla pagina del Paese – Sugli edifici comunali e in tutti gli edifici pubblici viene ordinata l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.

E ancora: “Si invitano le attività commerciali alla sospensione dell’attività lavorativa in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre (10.30-11.30) o, in alternativa, ad esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino.

L’Amministrazione comunale intende ancora una volta esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia del dott. Bison per la tragica e prematura scomparsa”.