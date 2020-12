Accade in queste ultime ore. Il leader della Lega Matteo Salvini si è recato a Catania per l’udienza sul Caso Gregoretti.

Il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini si è recato a Catania in queste ultime ore per richiedere che si proceda ad un rinvio sul caso Gregoretti. Una vicenda che in queste ultime sta facendo parlare molto. Giulia Bongiorno avvocato di Matteo Salvini ha precisato che le decisioni prese dall’allora ex Ministro dell’Interno furono condivise dalla Linea di Governo.

Salvini come è noto è attualmente accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio per ciò che concerne i 131 migranti che erano a bordo della Nave della Guardia Costiera Gregoretti e ai quali fu permesso di sbarcare solo dopo alcuni giorni di trattativa da il Governo Italiano e l’Unione Europea. Al processo saranno presenti anche gli ex Ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Non sarà invece presente il capo del Governo Giuseppe Conte che sarà ascoltato dal Gup a Roma.

Processo Gregoretti, Salvini in aula

Sequestro di persona e abuso d’ufficio. Furono queste le accuse mosse all’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini nell’ambito del caso Gregoretti.

Nel luglio del 2019 Salvini ha impedito lo sbarco di 131 migranti che sono stati soccorsi dalla nave della Guardia Costiera “Gregoretti”.

Uno sbarco che fu travagliato che impedì ai migranti di toccare il suolo italiano per alcuni giorni. Solo con una trattativa tra Italia e Unione Europea sulla ripartizione dei migranti questa vicenda ha avuto una fine.

Ora Salvini sarà ascoltato in aula a Catania nel corso dell’udienza nella quale è stato richiesto il rinvio a Giudizio sul caso. A difendere l’ex Ministro l’avvocato Giulia Bongiorno.

Non solo la Procura di Catania aveva richiesto che il caso fosse archiviato, tuttavia secondo il Tribunale dei Ministri l’ex Ministro Salvini ha consapevolmente “privato i Migranti della loro libertà personale”.

All’Udienza non sarà presente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che sarà ascoltato a Roma dal Giudice per le Udienze Preliminari. Saranno però presenti l’ex Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e l’ex Ministro della Infrastrutture e dei trasporti Toninelli.

Le parole di Salvini

“Io interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo salvato vite e protetto un paese, quello che non è accaduto dopo, perché dopo di me ci sono stati morti annegati e diritti negati”, ha dichiarato l’ex Ministro della Lega Matteo Salvini.

Ha poi sottolineato il fatto così come rimarcato anche dall’avvocato Giulia Bongiorno è che diversi Ministri tra cui il Presidente del Consiglio Conte condividevano con lui la linea in merito agli sbarchi: “Sono curioso di sentire cosa diranno in aula Conte, Di Maio, Toninelli e gli altri ministri che con me condividevano questa linea”. Infine ha dichiarato: “Io sono un cittadino italiano rispettoso di quello che la giustizia mi chiede per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare: bloccare il traffico di esseri umani e il business dell’immigrazione clandestina senza fare male a nessuno”.

Prima di presentarsi al processo con un post su Facebook pubblicato venerdì 11 dicembre Matteo Salvini ha dichiarato di sentirsi tranquillo: “Sbarchi azzerati, morti nel Mediterraneo dimezzate, Europa costretta a non voltare gli occhi dall’altra parte: sono orgoglioso di quanto fatto da Ministro, domani sarò di nuovo in tribunale a Catania, accusato di “sequestro di persona”, ma ci vado tranquillo e a testa alta, convinto di aver tutelato l’interesse del mio Paese, a maggior ragione constatando che nell’ultimo anno con questo governo gli sbarchi sono triplicati. Buongiorno Amici, grazie per tutti i vostri messaggi di affetto. Non si molla”.