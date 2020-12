Conte comunica che non sarà a Catania per il processo sul Caso Gregoretti: sarà sentito a Palazzo Chigi.

È iniziato il processo a Catania per il Caso Gregoretti che vede indagato Matteo Salvini con l’accusa di sequestro di persona per non aver autorizzato lo sbarco di oltre 100 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera nel luglio del 2019 quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno del governo Conte I.

Anche quest’ultimo dovrà essere interrogato. Inizialmente era previsto, da più di un mese, che il presidente Conte si recasse in aula a Catania nella giornata di domani, sabato 12 dicembre, ma solo poco fa avrebbe avvisato di volersi avvalere dell’articolo del codice di procedura penale che permette al presidente del Consiglio di essere ascoltato a Roma, a casa sua, a Palazzo Chigi.

Caso Gregoretti: Conte non andrà a Catania

Spetterà ora al Gip Sarpietro fissare una nuova udienza e recarsi a Roma per ascoltare le parole di Giuseppe Conte. Matteo Salvini invece sarà in aula, pronto ad attirare grande attenzione mediatica su quanto avverrà in Tribunale. Al suono di Processate anche me, sono molti i fan del leghista che lo accompagneranno in questa sua nuova avventura in Sicilia. Il capo del Carroccio ha già previsto una conferenza stampa a seguito dell’udienza per raccontare l’evoluzione del processo.

In aula, sempre nella giornata di domani 12 dicembre, ci saranno anche Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti, e Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa, entrambi in carica nel momento in cui si verificano i fatti relativi alla nave Gregoretti.