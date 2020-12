Vincenzo De Luca esige che la sua Regione rimanga in zona Arancione il 25, il 26 dicembre e il primo gennaio

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che presto la Regione entrerà in zona arancione, ma a Natale saranno vietati spostamenti a causa del Covid. “Dobbiamo sapere che in queste due settimane noi ci giochiamo il futuro del nostro Paese – ha dichiarato il Governatore -.

Nell’arco di una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no”.

Covid Campania, De Luca: “Vietato spostarsi”

Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non è d’accordo ad abbassare le restrizioni e continua a chiedere che si presti la massima attenzione e il massimo rispetto per le norme anti Covid. Per questo motivo risulta essere pronto a prevedere ulteriori limitazione con lo scopo di riuscire a contenere la pandemia.

Vincenzo De Luca esige che la sua Regione rimanga in zona Arancione il 25, il 26 dicembre e il primo gennaio. Questo anche a dispetto delle recenti aperture del Governo sugli spostamenti tra piccoli Comuni almeno nei giorni festivi. “Continuiamo ad avere 800-900 morti al giorno e riprendiamo la manfrina che abbiamo registrato nel periodo estivo, soprattutto per iniziativa di tante Regioni del Nord che stanno pagando oggi il rilassamento che hanno avuto nei mesi passati – ha continuato -.

“Siamo talmente abituati a considerare ‘le Regioni’ soltanto le due, tre o quattro del Centro-Nord che scambiamo le posizioni di queste tre o quattro come le posizioni delle Regioni d’Italia. Non è così“.