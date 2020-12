Covid, De Luca in diretta: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono”

Nel corso della sua consueta diretta social, il presidente campano De Luca ha ribadito la necessità di trascorrere in casa Natale e Capodanno.

Nel corso della sua consueta diretta social, il presidente campano Vincenzo De Luca ha ribadito la necessità di trascorrere in casa le festività di Natale e Capodanno, al fine di evitare un successivo aumento dei nuovi contagi nel mese di gennaio: “La Regione Campania è contraria a rilassamento, all’apertura della mobilità, alle manfrine tra Comuni grandi e piccoli, del che fare a Natale, Vigilia e Capodanno.

Noi dobbiamo sapere che in queste due settimane ci giochiamo il futuro del Paese. Se ci sarà una ecatombe a gennaio oppure no. Quest’anno Natale e Capodanno non esistono devono essere giorni di raccoglimento familiare e religioso ma non delle feste normali”.