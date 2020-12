Covid, scoperti casi positivi presso un call center non lontano da Vairano Patenora nel Casertano: si temono nuovi focolai.

Nuovi casi positivi al Covid in un call center nelle vicinanze di Vairano Patenora, in provincia di Caserta. La paura è la possibile formazione di cluster a ridosso delle feste. Ad annunciarlo il sindaco di Vairano, Bartolomeo Cantelmo, il quale ha affermato la presenza di casi positivi tra i “circa 30 impiegati” dell’azienda sita in un “vicino comune”.

Tra questi almeno otto risiederebbero proprio a Vairano e risulterebbero positivi al coronavirus. Al momento gli addetti sono al lavoro per ricostruire tutti i contatti avuti dai 30 dipendenti della struttura. Ci si augura che il virus non abbia creato un possibile focolaio poco prima delle festività natalizie.

Covid, casi positivi vicino Vairano

Scoperti alcuni casi positivi al Covid presso un call center a poca distanza da Vairano Patenora. A parlarne è stato il primo cittadino del comune, Bartolomeo Cantelmo. Quest’ultimo, in una recente comunicazione, ha dichiarato: “Carissimi concittadini, poco fa ho avuto comunicazione che diversi dei circa 30 impiegati presso un call center sito in un vicino comune sono risultati positivi al COVID, alcuni di questi sono residenti in Vairano, in particolare nella frazione Scalo”.

Si lavora per contenere il problema

Bartolomeo Cantelmo ha inoltre fatto sapere che l’Azienda sanitaria locale, con l’aiuto dei comuni interessati, “sta già provvedendo ad impartire le opportune strategie a tutti i positivi, soprattutto per il tracciamento e per acquisire particolari esigenze e quindi poterle risolvere” invitando tutti, infine, al “massimo impegno nel rispetto delle regole e delle norme che sicuramente sono gravose e complicate, ma che rappresentano l’unico modo per contenere la diffusione del virus”.