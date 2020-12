Il rettile di 120cm è stato trasferito in una struttura adeguata della provincia di Palermo.

In pieno centro a Catania alcuni passanti hanno visto un pitone che stava per uscire da un tombino. Le vie del centro cittadino sono state sorprese da un raro avvenimento. L’allarme è partito dai residenti della zona che hanno subito visto il rettile bloccato tra le grate di un tombino in via Gentile.

Cosa è accaduto

I militari del Cites, Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, sono intervenuti tempestivamente e hanno messo l’animale in sicurezza. L’area è stata nel frattempo bloccata per evitare maggiori preoccupazioni alla popolazione del posto. Il serpente in questione non è velenoso ed è stato soccorso anche grazie al lavoro dei vigili del fuoco.

Dove si trova l’animale

Lungo 120 centimetri, è stato messo in sicurezza all’interno di un apposito contenitore e trasportato presso il bioparco di Sicilia a Carini, in provincia di Palermo. Il pitone non ha riportato gravi conseguenze in seguito alla vicenda, ma sarà comunque tenuto sotto osservazione per verificare lo stato di salute. Al recupero del rettile hanno partecipato anche gli esperti dell’Associazione Pro Natura, insieme ad alcuni veterinari.

Quasi certamente si tratta di un animale abbandonato: non si tratta purtroppo dell’unico caso. Una volta raggiunto un peso elevato alcuni li abbandonano per strada, incuranti del pericolo che corrono gli animali in questione, ma anche le persone che se li trovano proprio davanti ai loro occhi e non sanno cosa fare.