Carrefour ha ritirato il prodotto della ditta La Doria per possibile presenza di vetro al suo interno.

La catena di supermercati Carrefour ha mandato un avviso di richiamo di prodotti alimentari, ritirando dagli scaffali dei propri negozi un lotto di nettare di mirtillo per la possibile presenza di corpi estranei all’interno. L’avviso è datato 15 dicembre ed è stato affisso nei negozi il 17 dicembre.

Nettare di mirtillo ritirato

Come recita l’avviso, il richiamo è stato disposto in via cautelativa dalla catena Carrefour per un possibile rischio fisico per i consumatori, dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro all’interno del nettare di mirtillo. L’avviso è stato affisso nei negozi il 17 dicembre, ma è stato reso noto oggi, 22 dicembre, dal portale del Ministero della Salute dedicato agli avvisi di sicurezza. Il prodotto interessato è il Nettare di Mirtillo prodotto dalla ditta La Doria S.p.a nel proprio stabilimento produttivo di Angri, in provincia di Salerno, e distribuito con marchio Carrefour in confezioni da sei boccette di vetro da 125 ml.

Il lotto interessato è quello con identificativo E133 e Data di scadenza o termine minimo di conservazione per il 12 gennaio 2022. L’azienda ha già ritirato i prodotti invenduti, ma chi avesse acquistato il nettare di mirtillo con il lotto indicato non deve consumarlo e potrà riportarlo nel punto vendita di acquisto. Non si tratta dell’unico avviso di richiamo di prodotti alimentari. La Carrefour ha lanciato diversi avvisi, come per il sesamo con ossido di etilene oltre i limiti della legge, o i caserecci ai 7 cereali, il pane rustico ai semi a marchio Cereal, le fette biscottate ai cereali a marchio Sapori e Piaceri. La stessa catena aveva anche richiamato una serie di lotti di Cappuccino Nescafé Shakissimo per un altro problema che riguardava le confezioni, che potevano contenere tracce di acqua ossigenata usata per disinfettarle.