Il terremoto di Ragusa attraverso i video registrati durante le scosse.

Dal 22 dicembre la terra sta tremando in Sicilia, con scosse di terremoto anche molto forti. La prima, di magnitudo 4,6 della scala Richter, ha avuto il suo epicentro a Scoglitti, ma ha riguardato molti comuni della provincia di Ragusa e di Catania.

Nella serata di ieri, 23 dicembre, alle 21:27 una nuova scossa di magnitudo 4,4 è stata registra a Marina di Acate, sulla costa Ragusana, ad una profondità di 30 chilometri, ma la sua energia si è propagata per tutta l’isola fino ad essere avvertita anche a Palermo. Molte le persone scese in strada e che per paura hanno trascorso la notte nella propria auto. Stando alle prime verifiche effettuate dalla Protezione civile, non ci sarebbero stati danni a cose o persone, ma il livello di attenzione resta molto alto.

Diversi inoltre i video postati sui social che mostrano la terra tremare.

I video del terremoto di Ragusa

Nella parte primo di video si vede una famiglia di Ragusa intenta a preparare la cena che improvvisamente viene interrotta dalla forte scossa. La preoccupazione della signora e lo stupore del marito, che rimane quasi immobile per lo spavento.

E poi ancora un video camera di sorveglianza puntata su un cancello che inizia improvvisamente a muoversi in maniera irregolare, lo stesso movimento ondulatorio che si vede nel filmato di una stanza vuota ripresa dalla telecamera con inquadratura fissa.