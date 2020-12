Paura in Abruzzo. A Vasto in provincia di Chieti è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.0 della Scala Richter.

Attimi di tensione a Vasto in provincia di Chieti. Una scossa di magnitudo 3.0 della Scala Richter è stata avvertita alle ore 22.45. Attualmente non sarebbero stati riscontrati danni né a cose né a persone.

Abruzzo, scossa a Vasto (Chieti)

L’Italia continua a tremare. Dopo le scosse di terremoto che sono state avvertite in tutta la Sicilia trema anche l’Abruzzo. A Vasto in provincia di Chieti è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.0 della scala Richter intorno alle ore 22.45 del 26 dicembre ad una profondità di 9 km. Non sarebbero stati per il momento danni a persone e/o cose.

Ad ogni modo moltissimi sono i commenti delle persone che sui social hanno affermato di non aver sentito nulla o comunque è stata avvertita in maniera lieve.

“È stato sulla costa non a Vasto, evidentemente nell interno all altezza di Vasto quindi poco sentita o brevissima” ha scritto un utente nel gruppo di Facebook “sei di Vasto se…”. Un altro utente invece ha affermato diversamente di aver sentito la terra tremare: “Sentito un Boato …pensavo stessero festeggiando con spari”. Infine molti pur affermando di non aver sentito la scossa hanno posto l’accento sul fatto che i loro animali domestici l’avessero avvertita.