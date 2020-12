A Malpensa è arrivato il vaccino covid Pfizer: è il primo dei 6 aerei previsti in giornata.

Intorno alle 4 del mattino di mercoledì 30 dicembre, è arrivato a Malpensa uno dei sei aerei incaricati di portare in Italia la fornitura settimanale del vaccino covid. Si tratta nello specifico di 470mila dosi totali, 94.770 delle quali spettano alla Lombardia.

Il farmaco Pfizer è stato scaricato e portato fuori nei mezzi Dhl scortati da Gurdia di Finanza e Polizia.

“La campagna di vaccinazione di massa – comunicano dallo staff del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri – si intensificherà a partire da mercoledì, quando arriveranno in Italia 469.950 dosi di vaccino Pfizer destinati ai siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni.

Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre per poi proseguire con un ritmo settimanale. Nei prossimi giorni il commissario pubblicherà on line un report sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati“. Al momento sarebbero nello specifico circo 8.361 le dosi distribuite dal 27 dicembre, parti all’86% di quelle a disposizione.

La vaccinazione dunque procede e, seppur con qualche ora di ritardo a causa del maltempo, i vaccini stanno cominciando ad arrivare.

Ci vorrà naturalmente del tempo per definire sconfitto il virus e sarà in tal senso fondamentale anche l’approvazione da parte dell’Ema di altri vaccini in questo momento al vaglio. Sarebbe però del tutto da escludere che l’agenzia possa dare il via libera al vaccino AstraZeneca – Oxford entro la fine del mese di gennaio provocando inevitabilmente anche dei ritardi al piano italiano.