Nel frattempo i residenti della zona hanno chiesto maggiori controlli alle forze dell'ordine.

Una pericolosa rissa è avvenuta in via Libertà a Palermo e ha coinvolto un gruppo di adolescenti. L’episodio si è verificato vicino l’angolo che costeggia via Florestano Pepe. Un passante, appena visto lo spettacolo indegno, ha scelto di documentare l’accaduto con il cellulare.

Non si tratta purtroppo dell’unico episodio accaduto. La cronaca nazionale è purtroppo piena di giovani che, nonostante le disposizioni per evitare gli assembramenti anti Covid-19, escono incuranti delle regole e danno vita a episodi di violenza per strada.

Rissa a Palermo

Il pestaggio tra minorenni è avvenuto intorno alle ore 17 di mercoledì 30 dicembre. I residente del posto, insieme ai commercianti, hanno denunciato per l’ennesima volta un episodio di grave violenza.

La tensione è alta visto che non si tratta di un caso isolato. Alcuni testimoni hanno parlato di ragazzi senza mascherine che si danno alla pazza gioia “impennando con lo scooter per le vie della città”.

Altri episodi di violenza

Nelle scorse settimane un’altra maxi rissa è avvenuta a Roma, precisamente al Pincio. Centinaia di giovanissimi, molti dei quali senza mascherina, hanno dato vita a un momento di grande concitazione e violenza.

Secondo gli inquirenti alla base di questi eventi, almeno la maggior parte, ci sarebbero dei futili motivi. Più o meno la stessa cosa si è verificata a Ercolano, in provincia di Napoli. Anche qui sono volati calci e pugni con i residenti che hanno documentato l’accaduto da finestre e balconi.