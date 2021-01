Il Codacons denuncerà un resort di lusso a Padenghe sul Garda in cui ha avuto luogo una festa di Capodanno in violazione delle norme.

Festa, brindisi, musica ad alto volume e assembramenti di persone senza mascherina: è questo quanto avvenuto in un resort di lusso a Padenghe sul Garda, comune in provincia di Brescia, durante la notte di Capodanno. Nonostante i divieti e le continue richieste di prudenza, decine di persone hanno partecipato al party pubblicando anche video sui social.

Festa di Capodanno a Padenghe sul Garda

Il locale aveva espressamente richiesto di non divulgare immagini e registrazioni in rete “vista l’attuale situazione“, ma ciò nonostante sono stati diverse le fotografie scattate e diventate virali. Queste mostrano gruppi di ospiti senza dispositivi di protezione, in piena violazione delle norme anti contagio, brindare e ballare senza rispettare il distanziamento.

Una situazione per cui il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Brescia chiedendo di verificare l’accaduto. “Se confermato, quanto visto sui social è assolutamente vergognoso“, ha fatto sapere il presidente Carlo Rienzi. Di qui la richiesta di aprire un inchiesta per il possibile reato di concorso in epidemia colposa tramite l’individuazione dei responsabili, compresi proprietari e gestori della struttura, “nei confronti dei quali dovrà scattare l’inevitabile azione penale“.

A tal proposito il direttore del resort ha spiegato che tutto è stato causato da un pranzo protrattosi fino a sera e dall’esagerazione di qualcuno che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. “Tornassi indietro non lo organizzerei più, perché viste le polemiche non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l’attività“, ha continuato. Ha dunque chiarito che erano presenti un centinaio di clienti, per lo più giovani, e che il resort ha organizzato il pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avrebbe potuto gestire. “Abbiamo provato ad intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto“, ha concluso.