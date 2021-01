In provincia di Modena alcune dosi del vaccino covid erano finite ai parenti degli operatori sanitari.

Il vaccino contro il Covid è da poco disponibile in Italia, e naturalmente la precedenza per ottenere le prime dosi ce l’hanno i medici e gli infermieri. Successivamente si passerà agli anziani e alle categorie più a rischio. Ma l’Italia si sa, è il Paese dei furbi.

O meglio di quelli che si credono furbi, ma non lo sono. Qualcuno infatti è riuscito a farsi somministrare il siero benché non ne abbiano diritto in questa fase. L’episodio era andato in scena nel modenese, a Baggiovara, dove le dosi di vaccino covid avanzate a fine giornata erano state utilizzate per amici, figli e parenti degli operatori sanitari.

Vaccino Covid, tolto incarico a chi lo aveva fatto ai parenti

Stando a quanto riportato da Leggo, i fatti sarebbero avvenuti nella serata di martedì 5 gennaio. I protagonisti sarebbero stati due medici e un volontario della pubblica assistenza sono stati ‘sospesi’ dall’incarico. Lavoravano tutti all’ospedale modenese di Baggiovara.

Il provvedimento dell’Ausl di Modena è stato preso nei confronti degli operatori che la sera del 5 gennaio scorso avrebbero chiamato parenti per somministrare ben sei dosi di vaccino anti Covid “avanzate a fine giornata”.

Sull’episodio sono state avviate indagini. I Nas di Parma con i Carabinieri del comando provinciale di Modena, infatti, sono tornati a Baggiovara per un secondo sopralluogo. La stessa Ausl di Modena, preso atto della grave situazione, ha annunciato di essere intenzionata ad aprire un’istruttoria in merito. Lo scopo è “di individuare tutte le persone responsabili di tale condotta, operatori sanitari o altre figure impegnate nel coadiuvare i team vaccinali in qualità di volontari”.