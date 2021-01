Protestano i parenti degli anziani ospiti della Rsa "Villa dei Diamanti": ancora non sanno dove sono ricoverati né conoscono le loro condizioni.

Dopo la morte di alcuni anziani in una Rsa di Lanuvio, si sono sollevate diverse proteste da parte dei parenti degli ospiti della struttura.

Rsa Lanuvio, proteste dei parenti

Non si arresta lo scalpore per quanto accaduto alla casa di riposo “Villa dei Diamanti”, struttura di Lanuvio, in provincia di Roma.

“Stavamo pranzando in famiglia e abbiamo saputo della notizia al telegiornale. Danno per certa la notizia che gli anziani ospiti qui fossero tutti positivi mentre noi figli ancora aspettiamo di sapere l’esito del tampone? È normale?”. Così, stando a quanto riportato da Today.it, si è sfogata una donna arrivata alla casa di riposo insieme ai due figli.

“Mamma dov’è, voglio solo sapere se c’è ancora”, “Mamma prima era in un’altra casa di riposo, è qui da tre anni – Cosa è successo? A che ora? La titolare lo sa? Chiamavo lei, volevo sapere come sta. Vogliamo solo sapere le nostre madri sono vive o morte”, ripetono figli e nipoti. Moltissimi i familiari degli anziani che si sono precipitati davanti alla casa di riposo non appena venuti a conoscenza dell’accaduto.

Le ultime notizie parlano di cinque vittime e altre cinque persone ricoverate per intossicazione da monossido. I parenti, tuttavia, non sono a conoscenza delle condizioni di salute degli anziani presenti nella struttura. Non sanno neppure dove siano stati ricoverati. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i quali però non sanno dare informazioni certe.