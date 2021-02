Sono stati ritrovati oltre 20 mila giocattoli ritenuti pericolosi per i bambini. Multa anche al titolare dell'impresa.

É successo a Montano Lucino, in provincia di Como: all’interno di un emporio la guardia di finanza ha trovato oltre 20 mila giocattoli potenzialmente pericolosi e ha deciso di sequestrarli. Al titolare del magazzino è toccata ovviamente una multa salatissima.

LEGGI ANCHE>> Sequestro prodotti cinesi pericolosi: anche dispositivi medici.

Maxi sequestro di giocattoli di carnevale ritenuti pericolosi

Quando i finanzieri hanno scovato il materiale non potevano credere ai loro occhi: non stiamo parlando di articoli di Carnevale che comprendono solo i costumi, ma anche maschere e parrucche destinate ai minorenni. Inoltre, è stato sequestrato pure ciò che non ha niente a che fare con la festività come candele e profumatori. Il motivo giustamente è che questi prodotti erano privi del marchio CE. Per chi non lo sapesse la marcatura CE denomina un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, che include anche l’applicazione di un simbolo con le lettere “CE” sul prodotto oggetto di marcatura.