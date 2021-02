Un ragazzo di 22 anni è stato selvaggiamente picchiato da sette persone a Barano d'Ischia dopo una discussione relativa a un sorpasso azzardato.

Arriva da Barano d’Ischia la triste disavventura di un ragazzo di soli 22 anni selvaggiamente picchiato da sette persone al culmine di una discussione per un sorpasso azzardato. Oltre al pestaggio, gli aggressori hanno addirittura distrutto la macchina del giovane, colpevole soltanto di averli invitati a guidare con maggiore prudenza.

Il 22enne è ora ricoverato in ospedale, mentre le altre sette persone sono state tutte identificate e denunciate dalle forze dell’ordine.

Ragazzo picchiato a Ischia dopo una discussione stradale

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 22 di mercoledì 17 febbraio, quando l’auto del 22enne è stata sorpassata in maniera pericolosa da altri due veicoli. Incrociati nuovamente i mezzi poco dopo, il giovane ha quindi invitato i rispettivi conducenti ad andare più piano e a non guidare in maniera così spericolata.

Una raccomandazione che però i sette, divisi tra le due macchine, non hanno gradito.

Il gruppo è infatti sceso dalle proprie auto assalendo letteralmente il giovane con calci e pugni, nonché distruggendo la sua stessa macchina. Fortunatamente alcuni amici del giovane aggredito hanno immediatamente allertato i carabinieri, che sono così potuto giungere in breve tempo sul luogo dell’accaduto permettendo l’identificazione degli aggressori.

Questi ultimi, di un’età compresa tra i 21 e i 36 anni, sono stati tutti denunciati per lesioni personali aggravate e danneggiamento, oltre ad essere multati per essere in strada durante l’orario del coprifuoco senza autorizzazione. Uno di essi è stato inoltre denunciato per il reato di porto d’armi abusivo, in quanto nell’automobile è stato ritrovato un coltello a serramanico con una lama di dieci centimetri. Il giovane aggredito si trova invece ricoverato all’ospedale di Lacco Ameno, dov’è attualmente sotto osservazione.