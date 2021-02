Cade dalla bicicletta mentre si allena, morto ciclista di 17 anni

Morto giovane ciclista siciliano, Giuseppe Milone, di soli 17 anni. L'incidente in bicicletta e la caduta dopo lo scontro con mezzo pesante.

Un giovane ciclista siciliano è caduto dalla bicicletta mentre si allenava ed è morto. Il tragico incidente si è verificato a Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina e a perdere la vita è stato Giuseppe Milone, ragazzo di 17 anni di Barcellona Pozzo di Gotto che faceva parte del Team Nibali.

Era soprannominato dalla stampa sportiva locale il re dell’Etna dopo che lo scorso 8 luglio aveva percorso in mountain bike i sei versanti del vulcano siciliano per un totale di 205,6 km percorsi e circa 7mila metri di dislivello. Un grande talento per i pedali quello di Milone purtroppo interrotto ancor prima che potesse avere la possibilità di esplodere.

Cade dalla bicicletta: morto ciclista 17enne

Non è chiara al momento la dinamica della caduta del ciclista, ma stando alle prime ricostruzioni fornite dai testimoni, il 17enne si sarebbe schiantato contro un mezzo pesante in una zona dove erano in corso dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del manto stradale. A seguito dell’impatto sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e naturalmente gli operatori del 118, ma purtroppo per Giuseppe Milone non c’è stato nulla da fare.



“Una tragedia che ci colpisce duramente – ha scritto su Facebook il Team Nibali in memoria del ragazzo – Non ci sono parole che potranno consolare il dolore. Ci stringiamo con affetto noi tutti e il Team Nibali alla tua famiglia. Raggiungi un nostro angelo che è già lassù”. Il riferimento in quest’ultimo caso è ad un altro giovanissimo della squadra morto nel 2016, Rosario Costa, anche lui scomparso a seguito di un incidente in bicicletta all’eta di 14 anni.