Incidente a Zugliano, camioncino investe e uccide ciclista

Da comprendere ancora l’esatta dinamica.

Un grave incidente è accaduto martedì 16 febbraio a Zugliano. Intorno alle ore 7,30, secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, all’altezza di via Libertà un uomo a bordo di una bici è stato travolto da un camioncino. L’accaduto si è verificato lungo la Provinciale 67, nei pressi del palasport.

Sono ancora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Incidente a Zugliano, un morto

La persona in sella è morta, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto era giunto anche un elicottero. A nulla sono purtroppo serviti i tentativi di rianimazione. La vittima è un 48enne di Marano Vicentino, nessuna grave conseguenza invece per l’autotrasportatore che si trovava a bordo del tir. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

La vittima era a bordo di una mountain bike, probabilmente diretto sul posto di lavoro. Potrebbe trattarsi di un operaio che lavora in zona, ma ancora non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

