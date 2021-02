Viene aggredita da un pitbull a Roma: donna perde tre dita della mano. Si cerca la proprietaria dell'animale.

Un pitbull ha aggredito una donna di 50 anni a Primavalle, zona nord ovest di Roma, provocando delle ferite irreversibili alla vittima che ha perso 3 dita della mano, letteralmente staccate a morsi dal cane. Stando a quanto si apprende dal Messaggero, la proprietaria dell’animale non avrebbe prestato soccorso alla donna, ma si sarebbe allontana portando via con se il cane.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato l’aggredita in ospedale per le necessarie cure, ma per la sua mano c’è stato poco da fare. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto che mira ad individuare sia il pitbull che la sua proprietaria.

Donna aggredita da un pitbull a Roma

La vicenda è avvenuta nella prima mattina di ieri, martedì 23 febbraio, in via Monti di Primavalle e sarebbe nata da un normale incontro tra cani portati al guinzaglio dalle rispettive padrone.

L’aggredita, proprietaria di un San Bernardo, sarebbe rimasta ferita nel tentativo di mettere in salvo il suo cane dall’attacco avviato dall’altro animale. Nella colluttazione il pitbull si sarebbe ulteriormente incattivito e avrebbe così aggredito la donna, staccandole tre dita della mano.

Come accennato, la proprietaria del pitbull non avrebbe prestato soccorso alla vittima, ma anzi sarebbe scappata trascinando con forza il proprio animale. Il tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti e questo renderebbe ora più difficile per le forze dell’ordine riuscire ad individuare i responsabili della vicenda.

La speranza è quella di trovare dei testimoni che possano fornire maggiori informazioni sulla donna e sul suo cane.