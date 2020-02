Paura a Nova Milanese, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito da un cane e azzannato nelle parti intime: le sue condizioni.

Un uomo di 40 anni è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato aggredito dal suo cane nelle parti intime. Da quanto si apprende, infatti, il 40enne stava passeggiando per la strada a Nova Milanese quando all’improvviso il cane lo avrebbe morso ai genitali. Tentata di trattenere il pitbull dal cane che si trovava sull’altro lato della strada. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 18 febbraio intorno alle ore 15.





Paura a Nova Milanese, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito da un cane e azzannato nelle parti intime. Stava passeggiando nei giardini pubblici del paese nel pomeriggio di martedì quando all’improvviso il suo cane lo ha assalito e azzannato ai genitali.

Dalle ricostruzioni di alcuni testimoni, infatti, pare che il padrone volesse trattenere l’animale da un altro cane dall’altro lato della strada. Ma il pitbull si sarebbe ribellato azzannandolo.

Nonostante abbia tentato di liberarsi rapidamente dall’animale con l’utilizzo di un coltellino che aveva con sé, le ferite riportate ai genitali si sono rivelate molto gravi. Il cane sarebbe morto poco dopo, mentre un passante ha chiamato i soccorsi. Secondo quanto riferito da Areu, infatti, il 40enne ha riportato ferite a un braccio, al pene e allo scroto. L’episodio accaduto in via Venezia, intorno alle ore 15. Sul posto si sono precipitati i medici e il personale di soccorso del 118. Dopo i primi interventi realizzati sul posto, però, l’ambulanza ha trasferito il malcapitato presso l’ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo.