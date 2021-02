L'Aifa valuta la possibilità di fornire una sola dose a chi ha già avuto il covid: la decisione nei prossimi giorni.

In Italia il numero delle vaccinazioni, pur rimanendo tra i più alti tra quelli dei Paesi dell’Unione Europa, stenta a decollare per via della carenza dei sieri. Ne arrivano pochi e spesso le consegne subiscono ritardi e rimandi, il che rende difficile a livello nazionale riuscire a stilare un piano di somministrazioni preciso che permetta anche di tracciare una linea concreta in tema di riaperture.

È per questo che l’Aifa, su richiesta del ministero della Salute, sarebbe pronta ad esprimere il proprio parere favorevole per una sola dose di vaccino a coloro che sono stati infettati dal virus e sono guariti. In caso di approvazione, spetterà poi al ministero della Salute diramare una circolare applicativa che permetterebbe di risparmiare milioni di dosi da poter utilizzare su altri cittadini e aumentare la percentuale di protezione di massa.

Vaccini, l’Aifa approva una sola dose?

Draghi, nel corso del suo primo incontro con i vertici europei, ha chiesto di imporre alle aziende produttrici maggiori vincoli e di vietare loro l’esportazione in altri Paesi extra Unione qualora i ritardi continuassero a verificarsi, ma al momento è ancora tutto da definire con chiarezza.

Lo stesso Presidente del Consiglio aveva mostrato entusiasmo nei confronti del modello adottato in Inghilterra dove si è deciso di fornire la prima dose a quante più persone possibile, senza tenere da parte la seconda fiala.

Ipotesi al momento, che però potrebbero trovare una concretezza nel caso studi sul tema permettessero di garantire un risultato ottimale.