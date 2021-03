Il bimbo ha fretta di venire al mondo: Donna partorisce a Pescara sull'Intercity notte.

Un parto notturno, di quelli che non ti aspetti, ma che per fortuna è andato a buon fine. Protagonista di questa storia è una donna incinta che con suo marito, entrambi inglesi, e sui due gemelli di circa 1 anno, stava viaggiando sul treno Intercity Notte 757 che percorreva la tratta Torino – Lecce quando, all’incirca in prossimità di Pescara, ha cominciato a sentire tutti i dolori che anticipano il parto.

Le contrazioni erano sempre più frequenti e per questo il marito ha chiesto subito aiuto alla capo treno che ha immediatamente provveduto a chiamare i soccorsi. Giunto sul posto il personale 118 ha capito che non ci sarebbe stato il tempo per far arrivare in ospedale la donna, alla quale nel frattempo si erano rotte le acque, e così la mamma ha partorito il piccolo sull’Intercity.

Donna partorisce sull’Intercity notte

Stando a quanto riportato da FsNews, e confermato dal personale sanitario intervenuto sul posto, fondamentale sarebbe stata per il buon esito del parto la prontezza della capotreno Greta Cirillo che, insieme al capostazione Augusto Lancianese, ha permesso alla donna supporto e rassicurazione, mettendola a proprio agio facilitando così l’intervento del 118.

Il travaglio ha avuto un durata minima e poco dopo l’arrivo del 118 l’intero treno è stato svegliato dal pianto del bambino appena nato.

Alla famiglia è stata concesso un piccolo momento di intimità e privacy, salvo poi optare per il trasferimento all’ospedale di Pescara per permettere le necessarie cure alla mamma e al piccolo.